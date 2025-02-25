Сочи, Краснодарский край, 25 февраля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Несколько самолетов из-за непогоды не смогли приземлиться в аэропорту Сочи и ушли на запасные аэродромы. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

«На 10:30 мск экипажами шести бортов приняты решения об уходе на запасные аэродромы», ― говорится в сообщении аэропорта в Telegram-канале.

Причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия, которые третий день сохраняются в Сочи и на федеральной территории «Сириус». Продолжительного снегопада со снижением видимости до 500 метров здесь не было более 10 лет.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. Тем не менее возможны задержки вылетов из-за позднего прибытия воздушных судов в пункт назначения.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля аэропорт Сочи перешел на режим работы по фактической погоде. Четыре рейса задержали на вылет из-за позднего прибытия бортов.

Управление МЧС по региону информировало, что снегопад, сильный ветер, а также четырехбалльный шторм продолжатся в районе Сочи в течение трех дней. Утром 24 февраля на федеральной трассе Джубга — Сочи ввели временное ограничение движения для грузовиков. Днем ранее экипажи 11 воздушных судов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды.