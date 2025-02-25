Уфа, 25 февраля, 2025, 11:33 — ИА Регнум. В Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего юношу, который собирал разведданные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в силовых структурах.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Задержанный молодой человек рассказал, как его завербовали украинские спецслужбы, а также раскрыл, какие задания ему давали. По словам юноши, он искал подработку в интернете, где на него вышел куратор, который давал ему разные задания и щедро платил за их выполнение.

«На новогодних каникулах куратор предложил мне поехать в Рязань, снять видео нефтеперерабатывающего завода и показать расположение на карте периметра, вышек связи, постов охраны и противовоздушной обороны. Я принял предложение и поехал в Рязань. Отправив ему 5-7 фотографий, я выполнил работу, он мне скинул сумму в районе 65 тыс. рублей. После он попросил меня съездить в Казань, я попросил свою подругу, она поехала со мной. Мы сделали фото детского сада, парковочного места, хостела и церкви. После чего он выплатил нам сумму в районе 50 тыс. рублей», — рассказал несовершеннолетний задержанный.

Юноша уточнил, что в какой-то момент куратор поручил ему поджечь локомотив, от чего он отказался, однако решил нанять другого человека для этой работы.

«Куратор попросил найти человека, который сможет поджечь локомотив. Я написал в специализированный Telegram-канал о поиске таких людей. Дальше мне неизвестно, ведь на следующий день меня блестяще задержали сотрудники правоохранительных органов. Я очень сожалею о содеянном мною, ведь я совершал преступление и привлекал к этому других лиц, что в настоящее время недопустимо», — добавил подросток.

По словам силовиков, задержанному и его сообщникам грозит до 20 лет лишения свободы, ведь их действия квалифицируются как терроризм и госизмена. Расследование продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в Забайкалье суд вынес приговор женщине, причастной к государственной измене в виде шпионажа в интересах спецслужбы Украины. Женщина собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о передвижении по территории края военнослужащих и воинских соединений ВС России, готовящихся к отправке в зону СВО.