Астана, 25 февраля, 2025, 11:32 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вице-премьера РФ Александра Новака, прибывшего с визитом в Астану, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

ИЗВЕСТИЯ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия двух стран в энергетической сфере.

В ходе встречи Новак передал Токаеву слова приветствия от Владимира Путина, таким образом подчеркнув высокий уровень диалога и сотрудничества между странами, уточняет пресс-служба главы Казахстана.

Как передавало ИА Регнум, Токаев заявлял, что Казахстан привержен стратегическому партнёрству с Россией. По его словам, как опытнейший политик прекрасно понимает специфику республики, а также осознаёт её значение как крупнейшей экономики Малой Азии, поэтому активно развивает двусторонние торгово-экономические отношения между государствами.

Он отметил, что российский лидер нанёс наибольшее число визитов именно в его республику. Помимо этого главы стран постоянно проводят телефонные переговоры и находятся на связи.

Последние переговоры между Путиным и Токаевым прошли 27 ноября, когда президент РФ прибыл с госвизитом в Астану. Тогда лидеры двух стран провели переговоры, после чего подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового миропорядка. Они подтвердили, что продолжат поддерживать планомерное развитие политического диалога и высокие темпы развития двусторонних отношений.