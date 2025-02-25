Москва, 25 февраля, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Средняя заработная плата российских врачей увеличилась за минувший год до 123 тыс. рублей. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил в ходе встречи с фракцией КПРФ в Госдуме.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«2019 год: средняя заработная плата у врачей по стране — 80 тыс. 756 рублей, 2023 год — 113 тыс. 602 рубля, за девять месяцев 2024 года — 123 тыс. 259 рублей», — уточнил Мурашко во время выступления.

Он добавил, что зарплата среднего медицинского персонала увеличилась в среднем с 39,5 тыс. рублей в 2019 году до 61 тыс. рублей в 2024 году. Динамика по зарплатам в дальнейшем сохранится, заверил министр.

Мурашко также сообщил, что ранее дефицит врачей оценивался в 29 тыс. 407 человек, тогда как нынешняя цифра — 23 тыс. 297 врачей. Среднего медицинского персонала не хватает в количестве 63,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года президент России Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты медикам. При этом с 1 апреля, согласно его распоряжению, регионы повысили до 50% окладную часть заработной платы медиков, сохранив при этом дополнительные выплаты.

В феврале 2024 года глава государства поручил продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения. Путин добавил, что необходимо учесть ранее данные поручения и результаты контроля за реализацией в 2022–2023 годах основных мероприятий, предусмотренных соответствующими региональными программами.