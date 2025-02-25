Курск, 25 февраля, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Жители приграничных районов Курской области, чьи дома были повреждены или уничтожены в результате обстрелов ВСУ, получат возможность оформить льготную ипотеку по ставке 2% годовых. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

Ипотечный кредит можно будет использовать для строительства индивидуальных жилых домов, покупки квартир в новостройках или на вторичном рынке.

Программа будет действовать до 31 декабря 2026 года. Это решение было согласовано правительством РФ в рамках исполнения поручения президента и зафиксировано в ГИИС «Электронный бюджет».

Также до конца 2026 года продлевается льготная ипотечная программа для жителей Белгородской области, чьё жильё было признано непригодным из-за обстрелов ВСУ.

В Курской области продолжает действовать система сертификатов на жильё для переселенцев из приграничных районов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля президент России Владимир Путин провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном, во время которой обсуждалась идея введения льготной ипотеки по аналогии с дальневосточной ипотекой.

Хинштейн также сообщил, что власти региона совместно с ДОМ.РФ и Минстроем России прорабатывают программу строительства малоэтажных коттеджных посёлков с развитой инфраструктурой.

Кроме того, врио губернатора доложил, что около 112 тысяч жителей приграничных районов Курской области получили компенсации в размере 150 тысяч рублей за утрату жилья. Он отметил, что этой суммы недостаточно, и предложил увеличить размер выплат. Президент поддержал инициативу.