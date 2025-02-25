Москва, 25 февраля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Крупный французский инфраструктурный холдинг Vinci S. A, который обслуживал российские платные автодороги, ушёл из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Валерий Шарифулин/ТАСС

У Vinci была доля в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК), которая занималась строительством первого участка скоростной автотрассы М11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург. По данным источника, эта доля была выкуплена группой «Нацпроектстрой», которая с 2021 года владела 50% компании.

Уточняется, что чистая прибыль СЗКК по итогам трёх кварталов 2024 года составила около 5,8 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, платформа Kokoc Group 17 февраля опубликовала результаты исследования, согласно которым в Россию захотели вернуться около 350 зарубежных брендов, покинувших страну в 2022 году из-за санкционного давления. Отмечалось, что иностранные компании могут столкнуться с некоторыми трудностями, потому что конъюнктура рынка изменилась.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 21 февраля заявил, что обсуждение условий возвращения западных брендов в Россию можно будет начинать, только когда отменят антироссийские санкции. Также в числе условий он назвал обязательное присутствие зарубежных компаний в Крыму и новых регионах. Мантуров подчеркнул, что на российский рынок будут допускаться лишь те иностранные компании, в которых заинтересована страна.