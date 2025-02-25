Джакарта, 25 февраля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Президент Индонезии Прабово Субианто принял у себя секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, который находится с рабочим визитом в Джакарте. Об этом 25 февраля сообщили «Известия».

AP/TASS

«Я хотел бы поздравить вас с праздником ― в этом году нашим отношениям исполнилось 75 лет», ― отметил Шойгу на встрече с главой государства.

Шойгу и Субианто договорились всесторонне поддерживать развитие отношений России и Индонезии. В завершение встречи они обменялись памятными подарками.

Ранее секретарь Совбеза провел встречу с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином. Шойгу принял участие в церемонии развода почетного караула и возложении цветов к памятнику первому президенту Индонезии Сукарно.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл с рабочим визитом в столицу Индонезии Джакарту. В аэропорту представителей России встретили посол в Индонезии Сергей Толченов и директор департамента стран Америки и Европы координационного министерства по вопросам политики и безопасности Индонезии Витто Тахар.

График визита включает переговоры с высшим индонезийским руководством по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны. Кроме того, запланирован обмен мнениями по международным и региональным проблемам.

После Индонезии Шойгу посетит Малайзию. Поездка продлится до 28 февраля.