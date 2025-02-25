Вашингтон, 25 февраля, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Представители Франции и Британии во время голосования в Совете Безопасности (СБ) ООН имели возможность заблокировать предложенный США документ, но отказались выступать против Вашингтона. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Wu Xiaoling/Global Look Press

О нежелании стран использовать право вето против Белого дома стало известно из источников издания среди неназванных дипломатов. Американский проект мог быть отклонен в случае блокировки предложения, однако ни Лондон, ни Париж не захотели осложнять отношения с США.

Источники WSJ в дипломатических кругах рассказали о возможной координации действий европейских стран с Вашингтоном.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании. Она задалась вопросом о том, когда же Франция и Великобритания были искренними: когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый проект США одобрили без поправок. Захарова выразила недоумение, каким образом эти страны так быстро поменяли свои взгляды на мировой кризис.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля Совбез ООН принял в исходном виде проект американской резолюции по Украине. Внесённые Россией и европейскими странами поправки были отклонены. В документе была выражена скорбь по погибшим в конфликте на Украине и подчёркивалась роль ООН в поддержании международного мира и безопасности. Кроме того, документ призывал к быстрому окончанию конфликта и установлению долгосрочного мира между Украиной и Российской Федерацией. Резолюцию одобрили десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Никто из постоянных членов СБ ООН не воспользовался правом вето.