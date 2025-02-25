ЕС предложил Украине альтернативную сделку по ресурсам
Еврокомиссар Сежурне предложил Украине сделку с ЕС по полезным ископаемым
Брюссель, 25 февраля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Европейский союз предложил Украине альтернативный вариант сделки по «критически важным материалам». Об этом сообщил комиссар ЕС по промышленной стратегии Стефан Сежурне.
Он уточнил, что сделал такое предложение украинским властям 24 февраля во время визита в Киев с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — процитировала газета Barrons Сежурне.
Представитель ЕС подчеркнул, что, в отличие от США, в своем варианте соглашения по полезным ископаемым Евросоюз не станет требовать сделки, которая не была бы выгодна обеим сторонам. При этом условия потенциального соглашения Сежурне не представил. Также не уточняется, о каких именно природных ресурсах идет речь.
Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля раскрыл детали предложенного соглашения. По его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. По его словам, в документе отсутствуют гарантии безопасности. Такой вариант соглашения Зеленский подписать отказался.
22 февраля украинские СМИ сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жестче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть.
24 февраля британский телеканал Sky News анонсировал скорую встречу Трампа с Зеленским для подписания сделки по ресурсам. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву. Он заявил, что сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и вместе с тем поможет Украине развиваться после завершения конфликта.