Брюссель, 25 февраля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Европейский союз предложил Украине альтернативный вариант сделки по «критически важным материалам». Об этом сообщил комиссар ЕС по промышленной стратегии Стефан Сежурне.

Zhao Dingzhe/Global Look Press

Он уточнил, что сделал такое предложение украинским властям 24 февраля во время визита в Киев с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — процитировала газета Barrons Сежурне.

Представитель ЕС подчеркнул, что, в отличие от США, в своем варианте соглашения по полезным ископаемым Евросоюз не станет требовать сделки, которая не была бы выгодна обеим сторонам. При этом условия потенциального соглашения Сежурне не представил. Также не уточняется, о каких именно природных ресурсах идет речь.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля раскрыл детали предложенного соглашения. По его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. По его словам, в документе отсутствуют гарантии безопасности. Такой вариант соглашения Зеленский подписать отказался.

22 февраля украинские СМИ сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жестче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть.

24 февраля британский телеканал Sky News анонсировал скорую встречу Трампа с Зеленским для подписания сделки по ресурсам. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву. Он заявил, что сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и вместе с тем поможет Украине развиваться после завершения конфликта.