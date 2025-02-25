Москва, 25 февраля, 2025, 10:51 — ИА Регнум. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство России в Марселе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту нападения на генеральное консульство Российской Федерации в г. Марселе Французской Республики по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что действия злоумышленников создали угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушили нормальный порядок работы консульства. По версии СК, нападение было нацелено на осложнение международных отношений.

В СК также добавили, что в рамках уголовного дела осуществляется взаимодействие с МИД России, устанавливаются все детали происшествия и готовится международный запрос о правовой помощи.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 февраля в Марселе прогремел взрыв. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и около 30 пожарных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрывы на территории российской дипмиссии имеют все признаки теракта. Она отметила, что в результате инцидента пострадавших, по счастливой случайности, не было, при этом местные правоохранители не смогли задержать злоумышленников по «горячим следам».

Дипломат подчеркнула, что российская сторона ожидает объективного расследования и привлечения виновных к ответственности. Захарова добавила, что нападение на территорию генерального консульства РФ произошло на фоне истерии, которую нагнетают французские власти.

Министерство иностранных дел Франции осудило нападение на генконсульство РФ. В ведомстве отметили, что консульства защищены Венскими конвенциями, которые Париж «твёрдо намерен исполнять в полном объёме».