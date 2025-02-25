Вашингтон, 25 февраля, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) 25 февраля опубликовала в соцсети X (бывший Twitter) видео с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Этот ролик стал анонсом предстоящего матча его команды против «Калгари Флэймз» в рамках регулярного чемпионата.

Justin Tang/Global Look Press

«13 шагов до истории», — говорится в посте к видео с нарезкой голов российского форварда.

Матч состоится 26 февраля в 03:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА Регнум, российский нападающий Овечкин был признан в лиге первой звездой игрового дня после хет-трика.

По словам двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, матч может посетить президент США Дональд Трамп.

9 февраля капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин поднялся на 11-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он обошёл легендарного канадского форварда Фила Эспозито, в активе которого 1590 очков (717 голов и 873 результативные передачи).

Кроме того, Овечкин занимает второе место среди бомбардиров лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки. Разница между хоккеистами составляет 12 шайб — 882 против 894.