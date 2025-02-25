Рига, 25 февраля, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев обвинил тренера национальной сборной Илмара Брициса в краже лыж и избиении, произошедшем во время чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде. Об этом спортсмен заявил в интервью LTV.

Steffen Prößdorf Андрей Расторгуев

По словам спортсмена, на минувшей неделе он пришел к тренеру, чтобы обсудить произошедшее в прошлом году. Тогда, как считает Расторгуев, он по вине тренера остался без лыж. Брицис, рассказал биатлонист, вытолкнул его из комнаты и ударил.

«Тренер меня ударил. Кажется, сломал палец. Разбил нос. Думаю, у меня также серьезно травмировано плечо», — сказал Расторгуев.

Он добавил, что его «нокаутировали», при этом врач латвийской олимпийской сборной Алдис Цирули пытался «спасти ситуацию». Спортсмен заявил, что под наставничеством Брициса не будет выступать за сборную.

Брицис, в свою очередь, заявил, что Расторгуев шокировал его обвинениями и вел себя неадекватно. Президент Латвийской федерации биатлона Каспарс Сакниньш сообщил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Ленцерхайде Расторгуев показал 16‑й результат в индивидуальной гонке. В 2024 году на чемпионате мира в чешском Нове-Место-на-Мораве латвийский биатлонист завоевал серебро в масс-старте 15 км.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионат мира по биатлону в Ленцерхайде проходил с 12 по 23 февраля. Двукратный чемпион Олимпийских игр россиянин Дмитрий Васильев назвал его первенством мошенников и тех, кто употребляет разрешенные допинг-препараты.