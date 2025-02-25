Вашингтон, 25 февраля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. США в ближайшее время снимут санкции, введенные в отношении РФ из-за заманчивых бизнес-предложений от российской стороны, сообщает газета Financial Times (FT).

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

«Деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Дональда Трампа, россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений», — говорится в материале издания.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде 18 февраля состоялась встреча представителей США и России, на которой обсуждались двусторонние отношения, урегулирование украинского конфликта и подготовка встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Уже 24 февраля Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Россия готова предложить США совместные проекты по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии. Также глава государства выступил с предложением запустить совместный проект с американскими компаниями по добыче алюминия в Красноярском крае. Инвестиции в негопроект оцениваются в 15 млрд долларов.

По словам президента, Россия готова предоставить 2 млн тонн алюминия США, что могло бы стабилизировать мировые цены.

В свою очередь Трамп отметил, что РФ обладает множеством ценностей, представляющих интерес для США, включая редкоземельные элементы. Сейчас, по его словам, американцы пытаются заключить несколько сделок по экономическому развитию с российской стороной.