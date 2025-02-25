Вашингтон, 25 февраля, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Американский предприниматель и глава департамента по повышению эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в ответ на петицию с требованием лишить его гражданства Канады назвал эту страну ненастоящей. Соответствующую публикацию бизнесмен сделал в соцсети X.

Global Look Press

Ранее более 160 тыс. канадцев подписали онлайн-петицию с требованием лишить Маска гражданства Канады. В тексте петиции указано, что предприниматель действовал во вред интересам страны, вмешивался в её выборы, а также в составе иностранного правительства пытается подорвать её суверенитет.

«Канада — ненастоящая страна», — указал Маск на своей странице в X в ответ на публикацию, посвящённую данной петиции.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо президент США Дональд Трамп заявил, что Канада «могла бы стать 51-м штатом США». Позже американский лидер добавил, что страну можно было бы разделить на два штата: один тяготел бы к либералам, а другой к консерваторам.

9 февраля Трамп также назвал Канаду «нежизнеспособной» страной из-за недостаточных расходов на оборону и отметил, что США не устраивают текущие экономические взаимоотношения с Канадой, так как американская экономика теряет 200 миллиардов долларов в год. По словам американского лидера, подобные убытки Вашингтон несёт из-за торгового дисбаланса с Оттавой.