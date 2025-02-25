Москва, 25 февраля, 2025, 10:31 — ИА Регнум. В России вводятся новые дорожные знаки и правила их применения. Соответствующий ГОСТ опубликовал Росстандарт, сообщил 25 февраля «Коммерсантъ».

Мария Девахина/РИА Новости

Отмечается, что новый стандарт вступит в силу с 1 января 2026 года, но регионы могут начать применять его уже сейчас. Власти Москвы уже объявили о планах демонтировать 55 тыс. лишних указателей. В мэрии пояснили, что этот шаг направлен на повышение комфорта дорожного движения в городе.

Новый государственный стандарт вводит серию новых дорожных знаков. Один из них — «Глухие». Такие таблички будут информировать водителей о слабослышащих или неслышащих пешеходах, в частности, у медицинских учреждений и общественных организаций.

Кроме того, обновлены таблички временных ограничений действия дорожных знаков, на которых теперь можно указывать не только часы и дни недели, но и месяцы. Согласно новому ГОСТ, на знаке парковки теперь может быть указан способ постановки автомобиля на стоянку. Аналогичным образом на знаке ограничения скорости может быть указано предупреждение о «лежачем полицейском».

Также несколько знаков объединят на одной табличке. Например, ограничение скорости можно будет указать вместе с обозначением «Искусственная неровность».

Как передавало ИА Регнум, с 1 марта 2023 года в России ввели несколько новых дорожных знаков, призванных упорядочить движение автобусов, электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности, а также парковку. В частности, добавился знак «Движение автобусов запрещено» — красный круг с нарисованным внутри автобусом. При этом его действие не распространяется на проезд школьных и маршрутных автобусов.

Белый прямоугольник с изображенным человеком на средстве индивидуальной мобильности (СИМ), например, электросамокате, запрещает передвижение на таком транспортном средстве. Также ввели дополнительную табличку «Вид транспортного средства», которая уточнила действие других дорожных знаков.