Москва, 25 февраля, 2025, 10:26 — ИА Регнум. Журналист Владимир Познер выразил недоумение из-за введения в отношении него санкций со стороны Канады. Об этом стало известно из его беседы с NEWS.ru.

ZURABJAVAKHADZE.COM/Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ Владимир Познер

«Был абсолютно не в курсе. Ничего не думаю по этому поводу, кроме недоумения, ничего не могу сказать», — сообщил Познер.

В разговоре с журналистами издания он отметил, что не знает, по какой причине попал в санкционный список Канады.

О принятии нового 16-го пакета антироссийских санкций стало известно 24 февраля после его одобрения министрами иностранных дел стран ЕС. Новый перечень в числе прочего включает меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет импорта из России первичного алюминия, отключение 13 российских банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения.

Европейский союз также запретил поставки игровых консолей, якобы использующихся для управления дронами, и ввел санкции против 74 судов, якобы входящих в теневой флот России.

Как передавало ИА Регнум, в санкционный список попали АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и ее гендиректор Наталья Виртуозова, шахматист Сергей Карякин, юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская и олимпийский чемпион Никита Нагорный, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, президент «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константин Струков, бизнесмен Альберт Авдолян, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, гендиректор «Алмаз-Антей» Ян Новиков, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков и два сенатора ― Юрий Нимченко и Андрей Деркач.

В Кремле, комментируя новый пакет санкций, заявили, что пока не видят предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от санкционной политики.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, убежденность европейцев составляет полный контраст с тем настроем на поиски путей урегулирования украинского конфликта, который проявляется сейчас при взаимодействии с американской стороной.