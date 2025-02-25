Вашингтон, 25 февраля, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Украина при нынешнем темпе боевых действий сможет продержаться только до лета, если США прекратят поставки военной помощи. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников.

Mauricio Campino/Global Look Press

«Крупных поставок оружия, которые заказывала ещё администрация экс-президента США Джо Байдена, должно хватить украинцам, чтобы воевать в нынешнем темпе по крайней мере до середины года», — заявила бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер.

Украинский неназванный чиновник назвал текущую ситуацию ужасной, а также отметил, что киевскому режиму придётся наращивать собственное производство вооружений, чтобы снизить зависимость от военной помощи США.

В публикации уточняется, что важную роль будут играть и поставки оружия из европейских стран, которые, по словам неназванного западного чиновника, в настоящее время составляют около 25% военного потенциала Вооружённых сил Украины (ВСУ).

При этом в материале отмечается, что ни европейцы, ни сами украинцы не смогут заменить передовые системы ПВО, баллистические ракеты класса «земля-земля», навигационные системы и дальнобойную ракетную артиллерию, ведь необходимые для производства технологии имеются только у США.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах Киева компенсировать Вашингтону 400–500 млрд долларов. Он также добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, поскольку США не получают свои деньги назад.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и США сложились отношения слуги и хозяина. Представитель Кремля добавил, что Киев в этом случае является плохим слугой.