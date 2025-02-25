Берлин, 25 февраля, 2025, 10:03 — ИА Регнум. Ситуация в Европе сейчас такова, что часы Судного дня показывают «без пяти минут полночь». Об этом заявил лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

Global Look Press Фридрих Мерц

По его словам, учитывая это, европейским странам необходимо как можно скорее укрепить свою обороноспособность.

«Европа должна действовать быстро, чтобы повысить свою обороноспособность перед лицом администрации США, девиз которой — «Америка одна». Для Европы на самом деле осталось без пяти минут полночь», — привела слова политика газета The Guardian.

Мерц заявил, что сосредоточен на «нестабильной геополитической обстановке». Он также добавил, что намерен стремиться к хорошим отношениям с США, но при этом всё равно готовиться к «худшему сценарию».

Часы Судного дня — это символический циферблат, стрелки которого показывают время, оставшееся до так называемой ядерной полуночи.

Как передавало ИА Регнум, 28 января ученые перевели стрелки на символических «Часах Судного дня» на одну секунду ближе к «ядерной полуночи», до которой теперь осталось 89 секунд. Это наименьшее значение в истории проекта, начатого в 1947 году журналом Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков». Тогда на часах оставили семь минут до отметки, символизирующей возможный момент ядерного катаклизма.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 17 февраля заявил, что странам Европы нужно увеличить оборонные расходы, в противном случае начнется масштабная война. Он подчеркнул, что Польша тратит на военные нужды почти 5% ВВП и продолжит нести эти расходы.