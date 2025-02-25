Москва, 25 февраля, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Долларовые купюры не имеют «срока годности», российские банки не вправе отказывать гражданам в приеме долларов старого образца. Об этом член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия») заявил в беседе с ТАСС.

Дарья Антонова ИА Регнум

Он пояснил, что все банкноты Федеральной резервной системы США, выпущенные после 1914 года, в соответствии с американским законодательством считаются законным средством платежа. Их обязаны принимать к оплате.

«Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности», — сказал Чаплин.

Парламентарий подчеркнул, что банк решает, принимать или отказывать в приеме валюты старого образца. Если клиенту выдали такие купюры в банке, ему следует обратиться к руководству отделения и потребовать замены на банкноты нового образца. При отказе граждане вправе пожаловаться в Банк России, добавил он.

Обменные пункты при банках, отметил он, обязаны принимать у граждан доллары старого образца, если на них нет значительных повреждений, например, разрывов, следов масла или склеивания. Если в обмене отказывают, граждане вправе потребовать, чтобы причину обосновали письменно.

Критерии оценки степени износа купюр, пояснил парламентарий, российские финансовые учреждения могут устанавливать самостоятельно. При этом критерии не должны противоречить действующему законодательству и ущемлять права потребителей. Спорные ситуации рассматриваются Роспотребнадзором или судом.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году у россиян возникли проблемы с долларами старого образца. Такие купюры отказывались принимать и в отечественных, и в зарубежных банках и обменных пунктах. В Ассоциации туроператоров России путешественникам посоветовали покупать доллары нового образца или другую валюту, которую принимают в стране назначения.

По словам финансиста Лазаря Бадалова, проблемы со «старыми» долларами обусловлены санкциями. Из-за рестрикций российские банки не могут напрямую пересылать наличную иностранную валюту в Европу и США и получать обратно новые купюры. Поэтому банки перестраховываются, не желая иметь дело с ветхими и испорченными банкнотами.