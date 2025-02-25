Домодедово, Московская область, 25 февраля, 2025, 09:49 — ИА Регнум. Жителя Московской области, который передал украинской стороне сведения о комплексе ПВО и оказал иную помощь, приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

СК РФ

Как установили следствие и суд, 11 апреля 2024 года житель городского округа Домодедово сфотографировал в Подольске зенитный ракетно-пушечный комплекс противовоздушной обороны Военно-космических сил России и зафиксировал его координаты.

«Затем он отправил полученные данные посредством мессенджера украинским кураторам для военного наведения БПЛА и поражения военного объекта», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2017 году мужчина ввез оружие с Украины, которое хранил у себя дома. Он изготовил боеприпасы к нему, чтобы в дальнейшем совершить теракты на территории Московского региона, Брянской, Курской и Белгородской областей. Таким образом он намеревался дестабилизировать работу органов власти.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Суд признал его виновным в приготовлении к совершению теракта, содействии террористической деятельности, контрабанде оружия, незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых вещества, а также незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию.

Осужденному назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тыс. рублей, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, в Балашихе пятеро российских граждан, которые действовали по указке украинских кураторов, готовили поджог военной техники на территории воинской части. Для этого они сделали подкоп под ограждением. Всех пятерых задержали и поместили под арест, им предъявлено обвинение. Уголовное дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд.