Луганск, 25 февраля, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Российские войска полностью выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из поселка Белогоровка — предпоследнего из оккупированных населенных пунктов в Луганской Народной Республике. Об этом 25 февраля сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В ходе активных боевых действий ВС РФ уничтожены очаги сопротивления украинских боевиков в населенном пункте Белогоровка», ― написал эксперт в Telegram-канале.

По его словам, российские подразделения вошли в поселок и продолжают развивать успех в западном направлении.

При этом, отметил Марочко, со взятием российскими бойцами Белогоровки противник оттянул остатки сил в район Григоровки, а также усилил вторую линию обороны юго-западнее Белогоровки.

Как передавало ИА Регнум, начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля сообщил, что в ЛНР осталось освободить менее 1% территории. При этом российские военные освободили около 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

22 февраля российские военные освободили село Новолюбовка в ЛНР. Марочко сообщил, что после этого под контролем Вооруженных сил Украины оставалось около 0,5% территории ЛНР. Он уточнил, что речь идет о двух населенных пунктах ― Петровское в Сватовском муниципальном округе и Белогоровка в Лисичанском округе.

Президент РФ Владимир Путин 19 февраля отметил, что армия России наступает по всей линии фронта. Глава государства добавил, что российские войска пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника.