Москва, 25 февраля, 2025, 08:49 — ИА Регнум. Иностранным компаниям из недружественных государств для возвращения на российский рынок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Об этом 25 февраля сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя Министерства финансов.

Владимир Баранов/РИА Новости

«При принятии решений правительственная комиссия ориентируется в первую очередь на позицию профильного ведомства», — отметил собеседник издания.

Он напомнил, что порядок возвращения иностранного бизнеса в Россию определяется указами президента № 618 и № 81, которые регулируют порядок сделок с активами и дополнительные меры экономического характера для обеспечения финансовой стабильности, а также касаются продажи бизнеса и его возвращения в РФ.

Представитель Минфина добавил, что условия возврата зарубежных компаний в Россию сейчас прорабатываются.

Как сообщало ИА Регнум, в Минпромторге РФ считают, что стимулировать возвращение иностранных брендов, покинувших российский рынок из-за санкций, нецелесообразно. В ведомстве 19 февраля отметили, что отечественные компании нарастили производство и заняли освободившиеся ниши после ухода с рынка иностранных брендов. Таким образом, силы необходимо направить на защиту интересов российского бизнеса и внутреннего рынка.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 21 февраля заявил, что обсуждение условий возвращения западных брендов в Россию можно будет начинать, только когда отменят антироссийские санкции. Также в числе условий он назвал обязательное присутствие зарубежных компаний в Крыму и новых регионах. Мантуров подчеркнул, что на российский рынок будут допускаться лишь те иностранные компании, в которых заинтересована страна.

Президент России Владимир Путин призвал внимательнее отнестись к вопросу возвращения ушедших с рынка РФ западных компаний, чтобы не утратить приобретенный после их ухода потенциал.

Платформа Kokoc Group 17 февраля опубликовала результаты исследования, согласно которым в Россию захотели вернуться около 350 зарубежных брендов, покинувших страну в 2022 году из-за санкционного давления. Отмечалось, что иностранные компании могут столкнуться с некоторыми трудностями, потому что конъюнктура рынка изменилась.