Лондон, 25 февраля, 2025, 08:43 — ИА Регнум. Россия может вернуться в «Группу семи» (G7) после урегулирования украинского конфликта. Этот вопрос Лондон будет обсуждать с союзниками, заявил замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Дэн Джарвис в интервью радиостанции Times Radio.

Kira Hofmann/Global Look Press

«Это будет предметом обсуждения с международными союзниками. И это тот вопрос, который, несомненно, будет рассматриваться в тот момент, когда конфликт на Украине будет завершен», — сказал Джарвис.

По его словам, не исключено, что британский премьер-министр Кир Стармер затронет тему возвращения России в G7 на будущих переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в феврале Трамп назвал ошибкой исключение России из международной «Группы восьми» (G8) и выразил мнение, что представители РФ должны участвовать в работе объединения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 14 февраля, что «Группа семи» утратила релевантность, поскольку в нее входят страны, не являющиеся лидерами по экономическому росту. По его словам, Россия в гораздо большей степени заинтересована в конструктивной работе в формате «Группы двадцати» (G20).

В неформальное объединение G7 входят Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония, Канада и США. Группа превратилась в «восьмерку» с присоединением к ней России в 1998 году. В 2014 году РФ исключили из группы после возвращения в состав страны Крыма и Севастополя.