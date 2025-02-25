Москва, 25 февраля, 2025, 08:26 — ИА Регнум. В Москве отправили под стражу бывшего генерального директора протезно-ортопедического предприятия Бидзину Хубутию. Такое решение вынес Тверской суд столицы, сообщил 25 февраля ТАСС со ссылкой на постановление суда.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Суд постановил: ходатайство органов предварительного расследования в отношении Б. Н. Хубутии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу — удовлетворить», — говорится в материалах дела.

Также суд арестовал второго фигуранта дела Олега Ващенко. Третьего подозреваемого ― представителя венгерской компании Sendix Consulting Kft Романа Бобылина ― отправили под домашний арест.

Всех троих обвинили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, московское предприятие заключило контракт с Sendix Comsulting Kft на поставку роботизированных комплексов для производства протезно-ортопедических изделий и перечислило 685 тыс. евро. При этом венгерская компания якобы из-за санкций привлекла к поставке оборудования фирму из Турции, которой также была перечислена оплата. Но обязательства по контракту так и не были выполнены, а средства похитили участники криминальной схемы.

Как передавало ИА Регнум, 20 января в МВД сообщили о подрядчиках, которые похитили свыше 4 млрд рублей при реализации госконтрактов на развитие инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки. Их также обвинили в превышении должностных полномочий и некачественном выполнении строительно-монтажных работ в период с 2014 по 2019 годы.

10 февраля военные следователи возбудили уголовное дело в отношении трех российских бизнесменов по факту хищения 300 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Под следствие попали руководители ООО «Комплитстрой групп» и ООО «Атенон» Александр Архипов, Артем Евдокимов и Михаил Масленников. В рамках проведения строительных работ в Калининградской области эти компании привлекались в качестве субподрядчиков по госконтрактам на общую сумму около 900 млн рублей.