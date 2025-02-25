Вашингтон, 25 февраля, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, враждебные по отношению к любой из сторон конфликта на Украине, не способствуют урегулированию. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил 24 февраля в интервью порталу Breitbart News.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press

Рубио подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп хочет прекращения боевых действий. Комментируя голосование в ГА ООН, он отметил, что США пытались привлечь Киев на свою сторону, но Украина предпочла продвигать собственный проект резолюции.

«Мы не сочли, что [урегулированию] способствует принятие в ООН чего-либо враждебного по отношению к любой из сторон [конфликта]», — сказал госсекретарь.

По словам Рубио, представители США направились в Совет Безопасности ООН со своим предложением, которое содержало «очень справедливые формулировки» и указывало на то, что вооруженный конфликт — это плохо. В конфликте погибло много людей, ему нужно положить конец, констатировал он.

США действуют таким образом, чтобы напомнить ООН о ее задаче — завершать войны и предотвращать конфликты, а не затруднять их урегулирование, добавил глава Госдепартамента.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Совет Безопасности ООН принял в исходном виде проект американской резолюции по Украине. Внесенные Россией и европейскими странами поправки были отклонены.

Перед голосованием представители России призвали устранить «коренные причины» украинского конфликта. Франция и Великобритания предложили внести в резолюцию несколько антироссийских поправок, часть из которых Россия заблокировала, а остальные не смогли набрать необходимого количества голосов. В итоге документ одобрили десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Никто из постоянных членов СБ ООН не воспользовался правом вето.

В резолюции выражена скорбь по погибшим в конфликте на Украине и подчеркнута роль ООН в поддержании международного мира и безопасности. Кроме того, документ призывает к быстрому окончанию конфликта и установлению долгосрочного мира между Украиной и РФ.