Канберра, 25 февраля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. В Индийском океане у западного побережья Австралии возобновили поиски пропавшего в 2014 году самолёта Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшегося рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом 25 февраля сообщил телеканал 9News.

Phillip Capper Самолёт авиакомпании Malaysia Airlines

«Сегодня в Индийском океане начнутся новые поиски давно пропавшего самолёта MH370, спустя более десяти лет после исчезновения пассажирского самолета… Новый поиск гораздо более целенаправленный и точечный, чем предыдущие, которые охватили около 200 тыс. кв. км», — уточнили журналисты.

Работы осложнены рельефом дна океана на глубине нескольких километров, включая подводные скалы и вулканы.

Контракт с правительством Малайзии на исследование около 15 тыс. кв. км океана примерно в 1500 км от побережья Перта подписала базирующаяся в Великобритании американская компания Ocean Infinity.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Boing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и примерно через два часа исчез с радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Что случилось с лайнером, неизвестно. Неоднократно предпринятые попытки обнаружить обломки пропавшего самолёта, участие в которых принимали Китай и Австралия, успехом не увенчались и были прекращены. В январе 2015 года малайзийские власти признали самолёт потерпевшим катастрофу, а всех людей погибшими.

По одной из версий, самолёт исчез над Андаманским морем и упал в южной части Индийского океана в 1500 милях к юго-западу от Австралии. Бывший австралийский премьер-министр Тони Эбботт, ссылаясь на высшие чины малайзийского правительства, утверждал, что борт потерпел крушение из-за самоубийства командира экипажа Захарии Ахмад Шаха.