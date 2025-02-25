Симферополь, 25 февраля, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Принятая антироссийская резолюция Генассамблеи ООН по Украине — мракобесие. Такое мнение озвучил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум ООН

«Подобная резолюция стала уже традиционным мракобесием от Украины и ее европейских партнеров», — прокомментировал Чегринец.

По словам политика, есть и положительный момент — Соединённые Штаты начали переходить от слов к делу и на международных площадках. Власти демонстрируют миру «взвешенную нейтральную позицию и трезвомыслящий взгляд» на отношения с Россией, а также стали осознавать, что необходимо устранить причину украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, с 2022 года количество стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине, сократилось со 141 до 93.

24 февраля ГА ООН одобрила сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Украиной, а другая — США (с предложенными странами ЕС поправками). В документе содержится призыв к России вывести войска с территории Украины. Вторжение ВСУ в Курскую область и украинские террористические атаки против мирного населения не осуждались и не упоминались.

За антироссийскую резолюцию проголосовали 93 страны, 65 представителей государств воздержались. Против выступили 18 стран, в том числе Россия, США, Белоруссия, Израиль и Венгрия.

ГА отклонила поправку РФ с призывом «устранения коренных причин» кризиса.

Принятая резолюция Совбеза ООН по Украине без осуждения России с призывом к миру задаёт правильные рамки. США впервые проголосовали против, с точки зрения статуса документ имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.