Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) без каких-либо правок одобрил 24 февраля первую за три года резолюцию по Украине. В тексте внесенного США документа, выражается скорбь в связи с гибелью людей в «российско-украинском конфликте» и содержится призыв к его скорейшему завершению. За американскую резолюцию, получившую название «Путь к миру», проголосовали десять членов Совбеза, пять воздержались. Трансляция заседания велась на сайте ООН. Обсуждением в том числе такого события ознаменован новый, 1097-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

24 февраля, в третью годовщину начала СВО, в ООН был действительно исторический день. Причем как в Генассамблее ООН, так и в Совете безопасности, подчеркнул в Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Не обошлось и без казусов: всего пару часов до этого тот же документ рассматривался и Генассамблеей ООН (ГА ООН), но перед его принятием страны Евросоюза, среди них Британия и Франция, внесли такие поправки, что США воздержались от голосования, а Сербия извинилась за то, что по ошибке проголосовала за антироссийскую резолюцию.

Характерно, что Генассамблея ООН (ГА ООН) 24 февраля приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Украиной, а другая — США (с поправками, предложенными странами ЕС).

Принятая резолюция Совбеза ООН по Украине без осуждения России с призывом к миру задаёт правильные рамки, прокомментировала в Telegram-канале 25 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание на странное поведение представителей Франции и Великобритании, которые в первом случае «испохабили текст своими поправками», а во втором пропустили текст в первоначальном виде, несмотря на то, что Франция и Британия в Совбезе обладают правом вето.

«Внимание вопрос: когда Франция и Британии были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда ТОТ ЖЕ самый американский проект одобрили без поправок?» — указала на обстоятельства Мария Захарова.

Поскольку между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности «размеренным шагом идти минуты три», дипломат предположила: либо представители ЕС «за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис», либо просто носят «в каждом кармане по маске — на любой случай».

Голосование по американскому проекту на зале заседания СБ ООН показало, что западноевропейским спонсорам режима Зеленского становится всё сложнее «выгораживать и сваливать всю вину за украинский кризис на Россию, предписывая ей все мыслимые и немыслимые преступления и, разумеется, не замечая ничего того, что позволяет себе творить киевский режим», подчеркнул 24 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.