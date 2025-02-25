Сочи, Краснодарский край, 25 февраля, 2025, 07:38 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили двоих сноубордистов, ранее пропавших в горах Сочи после схода лавины. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.

(сс) Sergei Kazantsev Трассы горнолыжного комплекса «Роза Хутор»

«Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Поиски ещё одного туриста продолжаются. Работу специалистам осложняют крутой рельеф и высокая лавинная опасность.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля в Сочи у курорта «Роза Хутор» сошла снежная лавина. Двое туристов не смогли вернуться, ещё один не выходил на связь. На место происшествия выехали спасатели МЧС России, горнолыжного курорта и службы «Кубань-СПАС».

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировало, что снегопад, сильный ветер, а также четырёхбалльный шторм сохранятся в Сочи в течение трёх дней. Утром 24 февраля на федеральной трассе Джубга — Сочи ввели временное ограничение движения для грузовиков. 23 февраля экипажи 11 воздушных судов из-за непогоды ушли на запасные аэродромы.