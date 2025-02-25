Брянск, 25 февраля, 2025, 07:33 — ИА Регнум. В ночь на 25 февраля в регионах России были уничтожены 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Обстрел ВСУ приграничного села

Минувшей ночью были сбиты 16 вражеских беспилотников над Брянской областью, в небе над Курской — два, еще один БПЛА уничтожен над Калужской областью.

О последствиях на земле информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали шесть сёл в Белгородской области, предварительно, в результате инцидента пострадавших нет, повреждены два автомобиля и шесть частных домов, информировал 23 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.

В ночь на 23 февраля средства ПВО России сбили 20 украинских беспилотников над регионами РФ. Пять беспилотников были перехвачены над территорией Орловской области, по четыре БПЛА — над Белгородской и Курской областями, еще три беспилотника сбили над Липецкой областью и по два БПЛА уничтожены над территориями Тульской и Воронежской областей.