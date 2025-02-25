Вашингтон, 25 февраля, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп посчитал странным вопрос о готовности США поучаствовать в восстановлении Украины. Об этом зашла речь 24 февраля на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединённых Штатов вносить вклад в [восстановление] Украины. Я имею в виду, что мы [уже] вложили туда около 350 млрд долларов, и я думаю, что это довольно большой вклад», — отреагировал Трамп на вопрос журналистов.

Тем самым он фактически дал понять, что ответ отрицательный.

Как сообщало ИА Регнум, Белый дом пытается вернуть средства, потраченные на помощь Украине, и добьется этого, заявил 21 февраля Дональд Трамп. Он указал, что США выделили 350 млрд долларов, а Европа предоставила 100 млрд долларов в виде кредита, поэтому она получает свои деньги назад, в отличие от США. В этой ошибке Трамп обвинил предыдущую администрацию во главе с Джозефом Байденом.

Министр финансов США Скотт Бессент 22 февраля отметил, что проект соглашения Вашингтона и Киева по ископаемым подразумевает, что не помогавшие Украине страны не будут получать выгоду от её восстановления. Доходы от природных ресурсов будут реинвестированы в ключевые секторы экономики Украины, уточнил он.

Бессент 13 февраля передал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов главе киевского режима Владимиру Зеленскому, но он не подписал документ. По информации журналистов, украинский политик сначала проспал встречу с Бессентом, а потом выразил желание встретиться с Трампом.