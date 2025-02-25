Киев, 25 февраля, 2025, 07:16 — ИА Регнум. На всей территории Украины утром 25 февраля объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены взвыли во всех областях с 06:53 мск.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине нанесли удары в направлении двух аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 февраля проинформировал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

23 февраля ВС России нанесли удары по местам проведения сборов руководящего состава Вооруженных сил Украины и подготовки операторов дронов, а также по складам горючего.