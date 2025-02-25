Донецк, 25 февраля, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Обстрелы российских территорий украинскими военными на фоне встреч представителей России и США в Эр-Рияде усиливаются. Об этом заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

Дипломат также не исключает провокации со стороны Украины, ограничений преступным действиям киевского режима нет.

«На фоне явного неудовлетворения Киева переговорами, на фоне того, что украинская сторона не хочет прекращения военных действий и конфликта, обстрелы мирных жителей усиливаются», — сказал Мирошник.

По словам посла, прилёты усиливаются в ДНР, Горловку атакуют большим количеством кассетных боеприпасов и беспилотников. На линии соприкосновения в сутки получают ранения порядка 15 человек, каждый пятый погибает. Также обстрелам максимально подвергается Белгородская область, Шебекино.

«На этих территориях используются в огромном количестве беспилотники, целенаправленно наносятся удары по гражданскому транспорту и гражданским объектам», — добавил Родион Мирошник.

Дипломат считает, что это «демонстрация судорог и агония киевского режима», который всячески пытается нарушать нормы международного гуманитарного права для продления финансирования со стороны Запада.

Как сообщало ИА Регнум, репортёр телеканала НТВ Алексей Ивлиев рассказал, как в июне 2024 года потерял руку в результате атаки ВСУ на Горловку. Он почувствовал мощный удар в спину, его отбросило и оторвало руку. Ивлиев нашёл руку и приехал в больницу в надежде, что её пришьют. Сейчас он носит бионический протез.

13 июня противник сбросил на съёмочную группу боеприпас с дрона. Ивлиев и его коллега получили тяжёлые ранения в посёлке Гольмовский, когда выполняли там профессиональные обязанности. Третьим пострадавшим стал офицер сопровождения. Все раненые были доставлены в больницу. За жизнь оператора телеканала Валерия Кожина врачи боролись несколько часов, но спасти его не удалось.

Атака на российских журналистов под Горловкой была целенаправленной и является очередным терактом боевиков киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.