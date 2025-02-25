Москва, 25 февраля, 2025, 07:05 — ИА Регнум. С 1 марта вступит в силу закон, согласно которому владельцев заброшенных земельных участков будут штрафовать в размере до 50 тыс. рублей. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Onf.ru Земельный участок

«По новому закону собственники земельного участка в населённых пунктах, в том числе владельцы садовых и огородных участков, обязаны приступить к использованию земельного участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием со дня приобретения прав на него», — пояснил сенатор «РИА Новости».

Шевченко отметил, что правообладатель должен освоить участок в течение трёх лет. Срок считается с момента регистрации права собственности для участков, приобретенных после 1 марта 2025 года, а с 1 марта 2025 года — для участков, которые уже находятся в собственности.

В перечень мероприятий включили работы по освобождению участка от деревьев, кустарников, сорных растений; от предметов, нахождение которых привело к его захламлению, от отходов производства и потребления; работы по укреплению грунта и другие.

По словам Шевченко, собственника нельзя привлечь к ответственности, пока он осваивает участок. Фиксировать неиспользование земли смогут контрольно-надзорные органы в случае, если участок не был приведён в пригодное для использования состояние. Неосвоение участка собственником в установленный срок не является основанием для его изъятия. Изначально предусмотрена процедура контрольных мероприятий, предусматривающая привлечение к административной ответственности, а также установление срока для устранения нарушения, добавил член Совфеда.

Как сообщало ИА Регнум, родственников владельцев заброшенных участков необходимо в обязательном порядке информировать об их возможном изъятии, предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Такая мера позволит предотвратить случаи, когда земля, находящаяся в собственности семьи десятилетиями, изымается только из-за того, что пожилой владелец уже не в состоянии ухаживать за ней, а его родственники не были предупреждены о риске изъятия.

С 1 марта в России вступят в силу новые правила регистрации земельных участков. Зарегистрировать сделку будет невозможно, если границы землевладений не будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Отсутствие в госреестре сведений о границах землевладений также затруднит определение местоположения участка и его площади. Это может привести к тому, что продавец земли покажет покупателю не свой участок или предоставит неверную информацию о его размерах.