Балашиха, Московская область, 25 февраля, 2025, 06:40 — ИА Регнум. Пятерых человек, в том числе несовершеннолетнего, обвиняют в подготовке теракта на территории воинской части в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

Установлено, что пятеро россиян планировали проникнуть на территорию воинской части в Балашихе, они сделали подкоп под ограждением. Их целью было поджечь военную технику. В настоящее время все пятеро находятся под стражей, уголовное дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд.

Всем фигурантам предъявлено обвинение. Также в деле есть эпизод с поджогом медицинского автомобиля, принадлежащего одной из госструктур РФ. В момент поджога в машине находились баллоны с кислородом, используемым в медицинском оборудовании.

Обвиняемые получали инструкции по подготовке к теракту через Telegram от кураторов с Украины, связанных со специальными службами этой страны.

Как сообщало ИА Регнум, три фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» планировали устроить еще один на набережной Каспийска.

Взрывы на территории российской дипмиссии в Марселе похожи на теракт, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Федеральная служба безопасности опубликовала видео предотвращения теракта, организованного спецслужбами Украины в отношении чиновника администрации Саратовской области. На кадрах — тело ликвидированного украинского агента, лежащего на груде кирпичей и досок. Рядом с его рукой пистолет Макарова, из которого тот пытался отстреливаться от силовиков.