Москва, 25 февраля, 2025, 06:35 — ИА Регнум. На жителя Москвы за день составили 11 административных протоколов за размещение на его странице в социальной сети «ВКонтакте» изображений свастики и цитат экстремистского содержания. Решение о наложении штрафа вынес Кузьминский суд Москвы.

Fas.gov.ru Штраф

Отмечается, что мужчина с 2022 года начал публиковать запрещённые материалы. В январе текущего года его страницей заинтересовались сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. В итоге на мужчину составили сразу 11 протоколов, передаёт «РИА Новости».

Суд в оперативном порядке рассмотрел все материалы дела и признал москвича виновным в совершении девяти правонарушений, предусмотренных статьёй о распространении экстремистских материалов и двух правонарушений по статье о публичной демонстрации нацистской символики.

Москвич признал вину и раскаялся.

Как сообщало ИА Регнум, мужчину оштрафовали за нацистское приветствие на станции «Китай-город» Московского метро. Инцидент произошёл 1 января в 01:40 мск. Мужчина признал вину в совершённом административном правонарушении. Согласно статье КоАП РФ, за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики полагается штраф от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

В феврале силовики задержали севастопольца по подозрению в публичных призывах к убийству русских в мессенджере Telegram. По информации пресс-службы управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, мужчина создал профиль под псевдонимом и публиковал материалы, в которых призывал к экстремистским действиям. Специалисты провели анализ контента и заключили, что с точки зрения лингвистической квалификации материалы призывают к насильственным действиям в отношении русских людей. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.