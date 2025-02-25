Вашингтон, 25 февраля, 2025, 06:18 — ИА Регнум. Вашингтон рассчитывает, что президент США Дональд Трамп очень скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, а также с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявила 24 февраля в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским», — сказала она.

По словам Ливитт, Трамп хочет, чтобы сделка по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном была подписана.

«Он ожидает, что Зеленский подпишет эту сделку. Это будет правильно, учитывая сделанное для Украины американскими налогоплательщиками. Если бы не американцы, Украина уже не существовала бы как страна, и президент Трамп понимает это», — добавила Ливитт.

Трамп не раз заявлял, что Киев обязан совершить сделку по недрам.

Как сообщало ИА Регнум, появилась карта полезных ископаемых на Украине, которые интересуют Дональда Трампа. Геологическая служба США назвала ряд металлов, месторождения которых есть на украинской территории. В частности, это литий, бериллий, цирконий, марганец и графит. Карта важнейших запасов на Украине даёт лишь примерную оценку.

19 февраля Зеленский раскрыл детали предложенного США соглашения. От Украины требуют компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. Зеленский подчеркнул, что в документе отсутствуют гарантии безопасности, что делает предложение несерьезным. Он отказался подписать такой вариант сделки.

22 февраля украинские СМИ сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жестче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть. Американская сторона при этом подчеркнула, что сделка носит исключительно коммерческий характер и не предусматривает политических обязательств, включая гарантии безопасности для Киева.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф 23 февраля заявил, что США ожидают заключения сделки с Украиной по добыче ресурсов на следующей неделе. Условия соглашения в большей степени касаются возмещения средств, которые Вашингтон потратил на помощь Киеву.

В конце января Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать никакие соглашения, так как утратил легитимность после завершения президентского срока в мае 2024 года.