Москва, 25 февраля, 2025, 06:09 — ИА Регнум. В 2022 году с вхождением Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России Украина потеряла контроль над значительной частью своих наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых. Об этом указали эксперты в докладе Росконгресса.

Добыча полезных ископаемых

«Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом», — приводит выдержку из доклада «РИА Новости».

В частности, до 2014 года Украина имела четыре основных месторождения лития. В настоящее время два из них находятся на российских территориях: Шевченковское литиевое рудное поле в ДНР с оцененными запасами в 13,8 млн тонн литиевой руды (содержание оксида лития 1,24%) и месторождение Крутая Балка в Запорожской области, подходящее для открытой добычи. Также в Запорожской области находятся предприятия по производству губчатого титана. Кроме того, на вошедших в состав России территориях оказались семь предприятий, производивших кокс для выплавки чугуна.

При этом Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, но их экономическая ценность существенно ниже 500 млрд долларов, о которых говорится в возможной сделке между Киевом и Вашингтоном.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля назвал детали предложенного соглашения. По его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. Он уточнил, что в документе отсутствуют гарантии безопасности. Такой вариант соглашения Зеленский подписать отказался.

Возможное соглашение по редкоземельным металлам и другим ресурсам между США и Украиной никак не касается России, подчеркнул 24 февраля президент Владимир Путин. Нужно оценить данные ресурсы и насколько это реально, добавил российский лидер.

Также 24 февраля Путин заявил, что Россия могла бы предложить Соединённым Штатам вести совместную работу в области редкоземельных металлов. Глава государства заверил, что Россия готова работать с иностранными партнёрами в том числе в новых российских регионах, которые вернулись в состав Российской Федерации.