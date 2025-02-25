Москва, 25 февраля, 2025, 05:46 — ИА Регнум. Министерство энергетики РФ сообщило о планах по внедрению нового порядка оплаты счетов за электроэнергию. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова Дмитрий Осянин.

Электрическая лампочка

С 1 января в России начала действовать система оплаты электроэнергии по разным тарифам. Цель нововведения — борьба с незаконным майнингом криптовалют, повышение эффективности использования электроэнергии и снижение нагрузки на электросети, пояснил Осянин.

Теперь Минэнерго намерено сдержать рост цен на электроэнергию, переходя на оплату счетов по максимальной заявленной мощности, а не по фактическому потреблению. Это позволит оптимизировать строительство сетей, снизить затраты на зарезервированные и невостребованные мощности, а также равномерно распределить нагрузку и уменьшить вероятность аварий и перебоев в электроснабжении.

В пояснительной записке к документу Минэнерго указано, что в настоящее время услуги по передаче электроэнергии оплачиваются на основе фактического потребления, но при этом сетевая компания должна поддерживать заявленные мощности. Расходы на зарезервированные и неиспользованные мощности распределяются между всеми потребителями в регионе, что приводит к повышению тарифов на электроэнергию.

Для реализации нововведения может потребоваться внедрение современных технологий учёта и передачи данных. Это включает установку умных счётчиков, которые могут автоматически фиксировать потребление и передавать данные в режиме реального времени, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в России расширили меры поддержки домохозяйств с электроотоплением, собственникам пересчитают цены на электричество с начала года. Соответствующее постановление 21 февраля опубликовали на сайте правительства.

Минэнерго России предложило ввести новый порядок оплаты счетов за электричество. Согласно законопроекту, новым потребителям с подключенной мощностью сети не менее 670 кВт нужно будет оплачивать электроэнергию, исходя не из фактического потребления, а из максимально заявленной мощности.

В сентябре 2024 года объем энергопотребления в России снова обновил рекорд, превышающий показатели советского периода. Президент РФ Владимир Путин отметил, что рост этого показателя говорит о развитии экономики. Российская энергосистема отвечает растущему спросу со стороны бизнеса и экономики, добавил глава государства. Она качественно меняется: за последние 15 лет установленная мощность выросла на 18%, станции подверглись глубокой модернизации.