Москва, 25 февраля, 2025, 05:40 — ИА Регнум. С российской дочерней компании Google — ООО «Гугл» — приставы намерены взыскать почти 100 млн рублей. Об этом 25 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на базы данных исполнительных производств ФССП РФ.

Fssprus.ru Эмблема Федеральной службы судебных приставов России

Отмечается, что в период с 2022 по 2024 год в отношении ООО «Гугл» возбуждали исполнительные производства, предметом которых среди прочего были иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, а также оплата труда и иные выплаты по трудовым отношениям.

Общая сумма долга достигла около 100 млн рублей, из них 93,2 млн рублей — исполнительский сбор, на основной долг приходится более 6 млн рублей, из них 5,6 млн рублей были по «оплате труда и иным выплатам по трудовым правоотношениям».

Из банка данных следует, что приставы прекратили 13 исполнительных производств на 1,7 млн рублей по причине признания компании банкротом в октябре 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, суд в приоритетном порядке удовлетворил требования бывших сотрудников ООО «Гугл», проинформировали 19 февраля «Ведомости» со ссылкой на партнёра адвокатского бюро ART DE LEX Артура Зурабяна. Дело о банкротстве ООО «Гугл» исключительно для судебной практики, так как требования в реестре текущих платежей не только существенно превышают существующие обязательства организации, «но и размер всех денежных средств в мире» — 2,8 дуодециллиона рублей. Образование размера текущих обязательств компании стало результатом формального и незаконного правоприменения требований кредиторов.

В Арбитражном суде Москвы 17 февраля уточнили, что задолженность Google перед российскими СМИ составляет 2,8 дуодециллиона (число с 39 нулями) рублей. Суд попросили признать требования по задолженности реестровыми, чтобы предприятие сначала рассчиталось с долгами по зарплате, а затем занималось другими задолженностями.