Российская «дочка» Google задолжала около 100 млн рублей
Приставы взыщут с российской «дочки» Google около 100 млн рублей
Москва, 25 февраля, 2025, 05:40 — ИА Регнум. С российской дочерней компании Google — ООО «Гугл» — приставы намерены взыскать почти 100 млн рублей. Об этом 25 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на базы данных исполнительных производств ФССП РФ.
Отмечается, что в период с 2022 по 2024 год в отношении ООО «Гугл» возбуждали исполнительные производства, предметом которых среди прочего были иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, а также оплата труда и иные выплаты по трудовым отношениям.
Общая сумма долга достигла около 100 млн рублей, из них 93,2 млн рублей — исполнительский сбор, на основной долг приходится более 6 млн рублей, из них 5,6 млн рублей были по «оплате труда и иным выплатам по трудовым правоотношениям».
Из банка данных следует, что приставы прекратили 13 исполнительных производств на 1,7 млн рублей по причине признания компании банкротом в октябре 2023 года.
Как сообщало ИА Регнум, суд в приоритетном порядке удовлетворил требования бывших сотрудников ООО «Гугл», проинформировали 19 февраля «Ведомости» со ссылкой на партнёра адвокатского бюро ART DE LEX Артура Зурабяна. Дело о банкротстве ООО «Гугл» исключительно для судебной практики, так как требования в реестре текущих платежей не только существенно превышают существующие обязательства организации, «но и размер всех денежных средств в мире» — 2,8 дуодециллиона рублей. Образование размера текущих обязательств компании стало результатом формального и незаконного правоприменения требований кредиторов.
В Арбитражном суде Москвы 17 февраля уточнили, что задолженность Google перед российскими СМИ составляет 2,8 дуодециллиона (число с 39 нулями) рублей. Суд попросили признать требования по задолженности реестровыми, чтобы предприятие сначала рассчиталось с долгами по зарплате, а затем занималось другими задолженностями.