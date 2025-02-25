Вашингтон, 25 февраля, 2025, 05:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 24 февраля, что он не возражает против присутствия войск ЕС на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. Также он считает, что и Россия не будет против.

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«Я не думаю, что с этим возникнут проблемы», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Трамп уточнил, что ему известно, что страны давно рассматривают варианты размещения военных сил на территории Украины. Якобы военные Европы не будут участвовать в конфликте.

Как сообщало ИА Регнум, Швейцария готова направить военных для миротворческой миссии на Украине, если придет соответствующий запрос, заявил командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли.

Издание The Daily Telegraph написало, что ряд европейских стран собирается предложить Дональду Трампу разместить на Украине до 30 тыс. европейских военных.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля подчеркнул, что обеспечить гарантии безопасности для Украины должны европейские страны. По его словам, США не будут направлять на Украину свои войска для этих целей