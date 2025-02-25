Вашингтон, 25 февраля, 2025, 05:09 — ИА Регнум. С 2022 года количество стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по Украине, сократилось со 141 до 93.

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Так, за резолюцию по Украине 24 февраля проголосовали 93 страны, 65 представителей государств воздержались. Против выступили 18 стран, в том числе Россия, США, Израиль и Венгрия, передаёт «РИА Новости».

В марте 2022 года подобную резолюцию поддержала 141 страна, 35 высказались против, ещё пять воздержались.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля ГА ООН одобрила сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Украиной, а другая — США (с предложенными странами ЕС поправками). В документе содержится призыв к России вывести войска с территории Украины. Вторжение ВСУ в Курскую область и украинские террористические атаки против мирного населения не осуждались и не упоминались.

За резолюцию США, с внесёнными в неё странами ЕС поправками, проголосовали 93 страны, восемь были против, 73 воздержались. ГА отклонила поправку РФ с призывом «устранения коренных причин» кризиса.

Принятая резолюция Совбеза ООН по Украине без осуждения России с призывом к миру задаёт правильные рамки. США впервые проголосовали против, с точки зрения статуса документ имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 24 февраля заявил, что принятая Совбезом резолюция по Украине является начальной точкой для переговоров.