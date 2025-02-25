Вашингтон, 25 февраля, 2025, 05:01 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон заверил, что в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы участвовать почти 30 государств. Об этом он заявил Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум Статья про любовь макрона и зеленского

По словам политика, страны Европы «готовы разделить бремя» обеспечения безопасности Украины.

«Я говорил с 30 европейскими лидерами и союзниками, и многие из них готовы стать частью такой сделки, гарантий безопасности в том или ином виде», — заявил Макрон.

Макрон уточнил, что страны хотят «получить сигнал солидарности от США» на тот случай, если Россия нарушит договоренности.

Как сообщало ИА Регнум, главы МИД стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать проект новой военной помощи Украине на 2025 год, признала верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Украине придется создать собственное НАТО на своей территории, если страна не вступит в Североатлантический альянс. Об этом 23 февраля в соцсети X заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По мнению Зеленского, НАТО — «самый экономически эффективный вариант предотвращения нового военного конфликта». Вместе с этим он выразил благодарность всем тем, кто поддерживает киевский режим для достижения «настоящей безопасности».