ДНР, 25 февраля, 2025, 04:39 — ИА Регнум. Украинские журналисты пытались выдать удар российских войск по наёмникам за обстрел действующего детского сада. Об этом сообщил беженец, житель Часового Яра в ДНР Павел Морковин.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление ВС РФ, Часов Яр

В беседе с «РИА Новости» он пояснил, что в момент удара в здании бывшего детсада проживали англичане. Мужчина вспомнил, как после российской атаки по этому садику приезжала городская администрация и на месте снималось «красивое кино».

«Приходил оператор с камерой, женщина, я не смотрел, какой канал, и я слышал, как она рассказывала, что российские наемники ударили по детскому учреждению. А за кадром сзади стояли канадские военные, детского учреждения там уже давно не было», — пояснил беженец.

По его словам, на первом этаже бывшего дошкольного учреждения жили украинские военные. Также они находились в овощном подвале, расположенном за детсадом.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января беженец Валерий Дорош рассказал о замеченных в ДНР наёмниках из Германии. В частности, в городе Часовом Яре они стреляли артиллерийскими снарядами, расположив пушки рядом с жилыми домами. Горожанин добавил, что обстрелы боевики сопровождали выкриками «fire, fire» и говорили по рации на немецком языке. Также, по словам мужчины, в городе оставались польские наёмники. Через соцсети они постоянно обращались с просьбой к киевскому режиму вывести их с этой территории.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 19 февраля заявил, что Вооружённые силы России взяли под контроль все высоты в районе города Часова Яра. Также армия России взяла в полукольцо расположенный по соседству с городом населённый пункт Ступочки, что позволило ей получить оперативно-тактическое преимущество на данном участке линии боевого соприкосновения.