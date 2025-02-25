Вашингтон, 25 февраля, 2025, 04:19 — ИА Регнум. Ученые из Китая обработали информацию, полученную от китайского марсохода «Чжужун», и сделали вывод о вполне возможном обнаружении на Марсе побережья древнего океана. Об этом написал американский научный журнал исследований PNAS.

Пилотируемый полет на Марс

В исследовании, опубликованном в научном журнале Scientific Reports в ноябре 2024 года, учёные из России и Китая представили результаты своей работы, подтверждающие существование древнего марсианского океана на северных равнинах.

В ходе исследования были обнаружены обширные залежи в недрах южной части равнины Утопия на Марсе, которые имеют структуру, схожую с прибрежными отложениями на Земле. Это открытие свидетельствует о существовании большого водоёма, что подтверждает гипотезу о том, что в прошлом на северных равнинах Марса находился океан.

Исследование было проведено на основе данных, полученных китайским марсоходом «Чжужун», который с 2021 года выполнял миссию в южной части равнины Утопия на поверхности Марса. Предполагается, что именно в этом регионе находился древний океан.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал, что в случае вступления в должность добьётся того, чтобы американские астронавты достигли Марса до конца его полномочий.

В сентябре Илон Маск заявил, что первый беспилотный полёт космического корабля Starship на Марс может состояться через два года. Бизнесмен отметил, что в случае успешных испытаний первые пилотируемые полёты на Красную планету могут состояться через четыре года.