Вашингтон, 25 февраля, 2025, 04:06 — ИА Регнум. Россия призывает здравомыслящих европейцев дистанцироваться от преступлений киевского режима. Об этом 24 февраля заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Призываем тех в Европе, кто ещё сохранил здравый смысл и кто может найти в себе смелость дистанцироваться от преступлений клики Зеленского, сделать это как можно скорее, пока она, как это предсказывал пророчески президент Польши Анджей Дуда, не утащит всех тех, кто её поддерживает, на дно», — отметил российский дипломат на заседании СБ ООН.

Небензя добавил, что в настоящее время ставшая на рельсы милитаризма Европа является единственным игроком на международной арене, который желает продолжения военного конфликта и всеми силами противится любым реалистичным инициативам по его урегулированию.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Совбез ООН принял в исходном виде проект американской резолюции по Украине. Внесённые Россией и европейскими странами поправки были отклонены. В документе была выражена скорбь по погибшим в конфликте на Украине и подчёркивалась роль ООН в поддержании международного мира и безопасности. Кроме того, документ призывал к быстрому окончанию конфликта и установлению долгосрочного мира между Украиной и Российской Федерацией.

Если президенту США Дональду Трампу удастся урегулировать конфликт на Украине, то это вызовет негативную реакцию у Евросоюза, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.