Вашингтон, 25 февраля, 2025, 03:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что перемирие в конфликте на Украине можно установить в течение нескольких недель.

ИА Регнум Макрон, парламент

«Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель», — заявил Макрон телеканалу Fox News.

Французский лидер отметил, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа в качестве президента, «поменялись правила игры», он «обладает сдерживающим потенциалом» для возобновления взаимодействия с Россией.

Макрон отметил также, что его беспокоит необходимость действовать «быстро», и подчеркнул, что нужно перемирие и полноценные переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.

Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.

Дональд Трамп 21 февраля заявил, что в военном конфликте на Украине виновата не Россия, а неверные высказывания экс-президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского.