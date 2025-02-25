Москва, 25 февраля, 2025, 03:34 — ИА Регнум. Принятая резолюция Совбеза ООН по Украине без осуждения России с призывом к миру задаёт правильные рамки. С точки зрения статуса документ имеет преимущественное значение над резолюцией Генассамблеи ООН (ГА ООН), прокомментировала 25 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Дипломат в Telegram-канале напомнила как Украина внесла на рассмотрение ГА ООН свою традиционную антироссийскую резолюцию, которую в итоге приняли. Однако США впервые проголосовали против, обратила внимание Захарова. После этого представители Соединённых Штатов внесли на рассмотрение ГА ООН свой проект резолюции по украинскому кризису, содержащий универсальный призыв к миру, без русофобии. В итоге документ был принят, но с поправками стран Евросоюза, а США воздержались при голосовании.

По словам Захаровой, через пару часов США внесли тот же проект резолюции, который ранее предлагалось принять Генассамблее, в Совбез ООН. Здесь резолюция без каких-либо поправок была одобрена, несмотря на право вето у Франции и Великобритании.

Официальный представитель МИД России задалась вопросом о том, когда же Франция и Великобритания были искренними: когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый проект США одобрили без поправок. Захарова выразила недоумение каким образом эти страны так быстро поменяли свои взгляды на мировой кризис.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Совбез ООН принял в исходном виде проект американской резолюции по Украине. Внесённые Россией и европейскими странами поправки были отклонены. В документе была выражена скорбь по погибшим в конфликте на Украине и подчёркивалась роль ООН в поддержании международного мира и безопасности. Кроме того, документ призывал к быстрому окончанию конфликта и установлению долгосрочного мира между Украиной и Российской Федерацией. Резолюцию одобрили десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Никто из постоянных членов СБ ООН не воспользовался правом вето.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая Совбезом резолюция по Украине является начальной точкой для переговоров. Дальнейшие усилия не приведут к успеху, если не будет восстановлено конструктивное сотрудничество ключевых мировых игроков по вопросам европейской и международной безопасности, добавил он.