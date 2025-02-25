Москва, 25 февраля, 2025, 03:21 — ИА Регнум. Принятая 24 февраля Генассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине — позорный документ, который нацелен на разжигание и дальнейшее провоцирование конфликта. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — считает Рогов.

Общественный деятель отметил, что голосование США стало показательным. Впервые они не поддержали украинский проект резолюции, а предложили свой вариант, который не содержит привычной и агрессивной русофобии.

В тексте антироссийской резолюции не упоминается право народов на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН. Важно отметить, что США впервые с начала спецоперации не стали соавторами документа.

Как сообщало ИА Регнум, число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, с 2022 года упало со 141 до 93.

За украинскую резолюцию проголосовали 24 февраля 93 страны, 18 — против, 65 представителей стран воздержались. Среди проголосовавших против были в том числе Белоруссия, Израиль, Венгрия и Россия.

ГА ОНН 24 февраля приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Украиной, а другая — США (с поправками, предложенными странами ЕС).