Вильнюс, 25 февраля, 2025, 03:05 — ИА Регнум. Литва начала демонтаж линий электропередачи в сторону Калининградской области. Об этом сообщила литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса.

Simon Koopmann ЛЭП

«Литовский системный оператор Litgrid начал демонтаж опор линии 330 кВ между Круонисской ГАЭС и Советском», — привели журналисты слова чиновника.

Работы планируют вести в течение полутора лет. За это время намерены демонтированы три ЛЭП, которые соединяли Литву с Калининградской областью, а также все линии электропередачи с Белоруссией.

Предполагается снос 544 опор и демонтаж около 230 км проводов. Освободившиеся таким образом около 900 гектаров земель передадут литовским фермерам. При этом часть демонтированной энергетической инфраструктуры будет передана Киеву, подчеркнул глава системного оператора Литвы Litgrid Рокас Масюлис.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер Александр Новак 18 февраля во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства отметил, что после того, как Литва, Латвия и Эстония 8 февраля отключились от линий электропередач, обеспечивающих связь единой энергосистемы России с Калининградской областью, энергосистема региона перешла на автономную работу. В результате данного решения жители этих трёх прибалтийских стран стали платить за электроэнергию в два раза больше. Обеспечение энергетической безопасности региона позволяет Калининградской области работать в штатном режиме, подчеркнул Новак.

В 2018 году страны Прибалтики договорились выйти из БРЭЛЛ и синхронизироваться с электросетями остального Европейского союза. Принятый тремя странами план предусматривал окончание этого процесса в 2025 году. 19 сентября 2024 года Рига, Вильнюс и Таллин объявили, что отключение от энергокольца БРЭЛЛ произойдет 8 февраля 2025 года.

В феврале Прибалтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией, а энергосистема Калининградской области приступила к автономному режиму работы. Затем Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.